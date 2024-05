Jennifer Lopez cancela turnê nos EUA para passar mais tempo com a família

O cancelamento da turnê não foi uma total surpresa, porque gráficos de assentos para várias datas mostraram vendas fracas; além disso, ocorre em meio a boatos de que Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam se separando

Reprodução/ Instagram/jlo 'Estou completamente triste e devastada por decepcionar vocês', desabafou Jennifer Lopez em nota divulgada pela produtora Live Nation



Jennifer Lopez decidiu cancelar sua turnê “This Is Me… Live” nos Estados Unidos para passar mais tempo com a família. A Live Nation, produtora do evento, divulgou um comunicado nesta sexta-feira (31) informando que a cantora está triste com a decisão, que foi tomada para que ela possa tirar uma folga. “Jennifer vai dar uma pausa para ficar com seus filhos, sua família e amigos próximos”, informou a produtora. “Estou completamente triste e devastada por decepcionar vocês. Por favor, saibam que não faria isso se não sentisse que era absolutamente necessário”, desabafou Jennifer Lopez na nota.

A cantora se desculpou com os fãs pelo cancelamento, prometendo compensá-los e garantindo que estarão juntos novamente no futuro. “Eu prometo que irei compensar para vocês e que estaremos juntos novamente. Até a próxima”, garantiu. A turnê iria percorrer os Estados Unidos entre os dias 26 de junho e 31 de agosto. O cancelamento da turnê não foi uma total surpresa, porque gráficos de assentos para várias datas mostraram vendas fracas. A cantora chegou até a renomear a turnê para “This Is Me… Live – Os maiores sucessos” e ampliou o repertório na tentativa de atrair mais fãs. Além disso, o cancelamento ocorre em meio a boatos de que Jennifer Lopez e o marido, Ben Affleck, estariam se separando.

*Reportagem produzida com auxílio de IA