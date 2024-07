Neymar e Bruna Biancardi são vistos aos beijos em show de Thiaguinho; veja momento

Casal até posou para os paparazzi enquanto se beijavam no evento em SP

Reprodução/X/@Whitewolfll Casal foi visto curtindo show do cantor Thiaguinho



Reconciliação no ar. O casal Neymar e Bruna Biancardi foram flagrados aos beijos na madrugada do último domingo (7) curtindo o show do cantor Thiaguinho em São Paulo. Os pais de Mavie passaram por alguns momentos tensos nos últimos meses, após boatos de que o jogador teria tido um caso extraconjugal quando eles eram casados. Apesar de não ter nenhuma confirmação se de fato a filha da influenciadora Amanda Kimberlly é do craque, os rumores ainda circulam fortemente na internet, mas parece que essa possibilidade de uma nova herdeira do jogador não afetou a volta do casal, que até posou para os paparazzi durante o flagra. A história deles é cheia de altos e baixos, idas e vindas, mas desta vez parece que deu tudo certo.

omg o neymar é a bruna biancardi o amor venceu pic.twitter.com/kbNCkWCStx — mel mel 🐈‍⬛ (@megrassmann) July 7, 2024