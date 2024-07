Justin Bieber faz show privado em casamento do filho do homem mais rico da Ásia

O cantor é o mais recente de uma lista de celebridades que viajaram à Índia como parte das luxuosas celebrações do casamento do filho mais novo de Mukesh Ambani

Reprodução/Instagram/justinbieber Bieber ganhou cerca de US$ 10 milhões (quase R$ 55 milhões na cotação atual) por sua apresentação, segundo a imprensa local



A estrela pop canadense Justin Bieber fez um show privado na Índia como parte das celebrações pré-casamento de um dos filhos do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani. Várias imagens de sua apresentação na noite de sexta-feira (5) publicadas nas redes sociais mostram o cantor cantando seu hit de 2015 “Sorry” para várias celebridades indianas. Bieber, que alcançou a fama na adolescência, é o mais recente de uma longa lista de celebridades que viajaram à Índia como parte das luxuosas celebrações do casamento do filho mais novo de Ambani, Anant, e de sua noiva, Radhika Merchant. Anant, cujo pai é presidente do conglomerado Reliance Industries, se casará no dia 12 de julho, em uma cerimônia hindu com duração de três dias.

De acordo com a imprensa local, Bieber ganhou cerca de US$ 10 milhões (quase R$ 55 milhões na cotação atual) por sua apresentação. As celebrações pré-casamento de Anant e Radhika incluíram uma gala de três dias em fevereiro no estado de Gujarat, com um show da cantora Rihanna que contou com a presença do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e da filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Ivanka.

Em 2018, Mukesh Ambani organizou o casamento mais caro da história da Índia ao gastar US$ 100 milhões (R$ 365,4 milhões na cotação da época) no casamento de sua filha, uma festa que contou com a participação da cantora americana Beyoncé. Ambani, de 67 anos, tem uma fortuna avaliada em US$ 113 bilhões (R$ 621 bilhões) e é a 11ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista da Forbes.

🚨SOCORRO! Justin Bieber cantando “Baby” durante a festa de casamento hoje na Índia. pic.twitter.com/OPRBGRcUQ9 — Bieber Novidade (@biebernovidade) July 5, 2024

