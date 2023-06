Neymar pede desculpas a Bruna Biancardi após rumores sobre traição e relacionamento aberto: ‘Errei’ 

Atacante do PSG se comprometeu a priorizar o relacionamento com a influenciadora, que está grávida e espera seu segundo filho

Reprodução/Instagram/@neymarjr Neymar ao lado de Bruna Biancardi em casamento



Neymar utilizou sua conta no Instagram, nesta quarta-feira, 21, para fazer um pedido de desculpas a Bruna Biancardi. Na publicação, o craque do Paris Saint-Germain diz que “errou” com a noiva e se comprometeu a priorizar o relacionamento com a influenciadora, que está grávida de seu segundo filho. O post acontece dias depois de a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, informar que o camisa 10 da seleção brasileira havia traído Bruna com a coach Fernanda Campos. Depois da repercussão, o jornalista Erlan Bastos, do “Em Off”, divulgou que o casal havia feito um “acordo de traição”, em que o jogador poderia ficar com outras mulheres, mas beijos, garotas de programa e sexo sem preservativos seriam proibidos. A influenciadora, porém, negou a informação e ameaçou processar o colunista. “Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês”, escreveu o atacante.

“Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo”, acrescentou Neymar.