Noiva de Neymar ameaça processar jornalista por expor suposto acordo de traição: ‘Mostre as provas’

Influenciadora foi às redes sociais se pronunciar sobre a polêmica envolvendo o jogador da seleção brasileira

Reprodução/Instagram/brunabiancardi Bruna Biancardi está grávida do seu primeiro filho; criança é fruto da relação com Neymar



A modelo e influenciadora Bruna Biancardi utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 19, para se posicionar à respeito da polêmica envolvendo Neymar Júnior, o astro da seleção brasileira e pai de seu futuro filho – atualmente, Bruna está grávida. Através de uma captura de tela publicada nos seus stories do Instagram, a influencer expõe uma ameaça de processo ao jornalista Erlan Bastos, do portal Em Off, que publicou um suposto ‘acordo de traição’ entre Neymar e Bruna para que o atleta do Paris Saint-Germain possa se relacionar com outras mulheres com a anuência de Biancardi. “Da onde você tirou essa mer*a que você está espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas”, diz a mensagem enviada ao periodista e compartilhada com seus mais de 5 milhões de seguidores.

A fala de Bruna ocorre após Erlan divulgar que “Neymar e Bruna tinham um ‘acordo’ que ele pudesse ficar com outras garotas desde que fosse discreto” e que, no tratado, o jogador era “‘proibido’ de ficar com garotas de programa e fazer ‘amor’ sem preservativo”. Em uma resposta à influenciadora, o jornalista questionou o posicionamento de Bruna contra a reportagem, sem duvidar do comportamento de seu noivo. “Aparece na rede social para atacar jornalista, mas fica caladinha pro macho, né? Tá certíssimo. Aguardando o processo e faço questão de fazer você passar muita vergonha no tribunal”, disse. Horas depois da publicação, no entanto, a modelo apagou o print e o repórter aproveitou a oportunidade para voltar a atacá-la: “Aliás, ela apagou o Stories que fez. Porque quem tem c* tem muito medo”.

Suposta traição

A polêmica que envolve Neymar refere-se a uma hipotética traição entre o atleta e sua noiva, grávida de seu segundo filho. A influenciadora Fernanda Campos revelou nesta semana que teve um breve caso com o craque brasileiro em um apartamento de luxo na Vila Madalena, em São Paulo. O affair teria ocorrido na véspera do Dia dos Namorados e o início das conversas entre ambos supostamente aconteceu durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022 – onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final, nos pênaltis, contra a Croácia. Ney teria dito a Fábia que seu relacionamento com Bruna estaria numa fase crítica com a possibilidade de chegar ao fim. Em janeiro deste ano, ambos teriam começado a conversar pelo WhatsApp e é especulado que, em junho, o atacante do Paris Saint-Germain teria a convidado para um encontro na capital paulista enquanto namorava com Biancardi.