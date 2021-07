Neymar se encontra com Juliette e dá presente para ex-BBB: ‘Aposta paga’

Reunião aconteceu no Rio de Janeiro onde o jogador passa férias e a maquiadora cumpre agenda profissional

Reprodução/ Instagram @Juliette Juliette e Neymar se encontraram no Rio de Janeiro



Neymar e Juliette agora são amigos. Nesta quinta-feira, 22, o jogador se encontrou com a campeã do “Big Brother Brasil 2021” para pagar uma promessa que fez nas redes sociais. Em uma brincadeira, Juliette pediu para o camisa 10 do Paris Sain-Germain um óculos da Oakley do modelo ‘juliet’ que o jogador costuma usar. “O meu amigo Neymar Jr. me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar?”, escreveu a maquiadora em um comentário de um fã no Instagram. Como resposta, o jogador escreveu. “Vou te mandar a Juju e você vai ficar ON”. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro, onde a paraibana passa uma temporada enquanto cumpre seus compromissos profissionais e Neymar está de férias após defender a seleção brasileira na Copa América. Em postagem nas redes sociais, Juliette comemorou o encontro “Aposta paga”, escreveu ela. O jogador brincou com o nome da ex-BBB e o óculos “De juliet com a Juliette”, escreveu ele.