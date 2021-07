Huck estreia no domingo em setembro, ‘Se Joga’ acaba e Fernanda Gentil ganha novo programa

‘Caldeirão’ continuará no ar com outro apresentador e novo ‘Domingão’ estreia dia 5 de setembro

Reprodução/Globo/23.06.2021 Luciano Huck vai comandar o 'Domingão' a partir de setembro deste ano



A programação de domingo da Globo vai novamente sofrer alterações e as novidades foram divulgadas nesta quinta-feira, 22, pela emissora carioca. Luciano Huck, que foi anunciado como o substituto de Faustão, teve a estreia do seu novo programa, que a princípio era previsto para 2022, adiantada para 5 de setembro deste ano. “Luciano Huck assumirá o ‘Domingão’, num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. Em janeiro, Huck estreará a temporada 2022 do ‘Domingão’ com muitas novidades”, informou a Globo por meio de um comunicado. Com a ida oficial do marido de Angélica aos domingos, foi necessário fazer outras mudanças na programação. Uma delas foi o encerramento do “Se Joga”, comandado por Fernanda Gentil nas tardes de sábado.

O “Se Joga” foi criado para substituir o “Vídeo Show” e era exibido de segunda a sexta-feira. Fernanda dividia a apresentação com Érico Brás e Fabiana Karla, mas o programa vespertino foi retirado do ar no início da pandemia e não retornou devido à baixa audiência que registrava. Meses depois, ele foi reformulado e passou a ser exibido aos sábados à tarde somente com Fernanda. O programa mais uma vez não empolgou e sairá da programação no dia 28 de agosto. Com isso, a apresentadora vai assumir em outubro um novo programa em formato de game, que será exibido aos domingos, antes do futebol. Sem o “Se Joga” e sem Luciano Huck, os sábados da Globo também serão diferentes. “Dia 04 de setembro, as tardes de sábado da emissora vão começar com humor e cinema: depois da ‘Sessão Comédia’, com ‘O Melhor da Escolinha’, vai ao ar a ‘Sessão de Sábado’, com filmes para toda a família”, divulgou.

O “Caldeirão” continuará no ar, mas com um novo apresentador. Segundo a Globo, o substituto de Huck ainda não definido, mas ele deve assumir a atração até o final do ano. Tiago Leifert, que foi escalado às presas para substituir Fausto Silva, fica no “Super Dança dos Famosos” até 29 de agosto, quando acontece a grande final da competição. Faustão anunciou no começo do ano que ficaria na Globo até dezembro, mas sua saída foi antecipada após ele ficar um domingo sem apresentar a atração dominical – algo que não aconteceu em seus 32 anos de casa. Na ocasião, o apresentador do “BBB” foi escolhido para apresentar o “Domingão” no lugar do comunicador e foi muito elogiado pelo público. Na semana seguinte, a saída de Faustão foi anunciada e Tiago assumiu a apresentação da competição de dança.