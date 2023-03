‘Neymar tirou minha namorada’, provoca Maluma ao relembrar fim de relacionamento

Cantor colombiano disse que ver Natalia Barulich com o jogador do Paris Saint-Germain não o incomodou

Reprodução/Instagram/maluma Maluma disse que ver a ex-namorada com Neymar não feriu seu ego



O cantor Maluma quebrou o silêncio e falou sobre o fim do seu relacionamento com a modelo Natalia Barulich. O astro colombiano conheceu a ex-namorada durante a gravação do videoclipe Felices Los 4, lançado em 2018, e logo engataram em um relacionamento. O namoro chegou ao fim em outubro de 2019 e, pouco depois, Natalia começou a se relacionar com o jogador de futebol Neymar. Na época, surgiram especulações não comprovadas de que a modelo teria traído o cantor com o atleta brasileiro. Durante participação no canal do YouTube “Alofoke Radio Show”, Maluma foi questionado sobre o assunto e brincou: “Sim, Neymar tirou minha namorada de mim”. Na sequência, ele disse: “Não, mentira”.

Falando abertamente do assunto pela primeira vez, o artista que já viveu um affair com a cantora Anitta explicou que ver a ex-namorada com o astro do Paris Saint-Germain não o incomodou. “Terminei com a Natália e depois vi que eles estavam juntos por aí, mas isso não feriu meu ego nem nada do tipo”, afirmou. O colombiano disse que não sabe quando a modelo e o jogador começaram a se relacionar e enfatizou que, para ele, isso também não faz diferença: “Eu sempre digo, quando um homem termina com uma mulher, na hora que ele dá o último beijo ou abraço nela, tudo acaba ali, ela não é mais sua mulher, é tchau e fui”.