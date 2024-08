Nicolas Prattes revela frequência de relações sexuais com Sabrina Sato

Ator explicou que a rotina deles envolveu estarem juntos 24 horas por dia, toda semana

Nicolas Prattes, de 27 anos, compartilhou detalhes sobre sua vida íntima com a namorada, Sabrina Sato, de 43 anos. Durante uma entrevista no programa “Sobre Nós Dois”, exibido pelo GNT, ele foi questionado sobre a frequência de relações sexuais no início do relacionamento. A resposta do ator surpreendeu o público. Prattes revelou que, considerando que o casal se encontra diariamente, a frequência seria em torno de “umas 50 vezes” por semana. Essa declaração gerou reações entre os convidados do programa, que não esperavam um número tão alto. O ator explicou que a rotina deles envolve estarem juntos 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nicolas e Sabrina têm sido um dos casais mais comentados da mídia desde que assumiram o namoro em fevereiro deste ano.

Publicado por Luisa Cardoso

