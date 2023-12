Nicolas Prattes se pronuncia após especulações de uso de aplicativo de relacionamento gay

Recentemente, Nicolas Prattes terminou o namoro de pouco mais de um ano com Luiza Caldi

Reprodução/Instagram/@nicolasprattes Nicolas Prattes negou hipóteses



O ator Nicolas Prattes se envolveu em uma polêmica na manhã desta terça-feira, 26. Durante uma entrevista ao programa Encontro, internautas repararam no barulho das notificações que chegavam no ambiente em que Prattes estava e compararam com os sons das mensagens do aplicativo Grindr, rede de encontros e relacionamentos para homens gays e pessoas trans. Após a forte repercussão das especulações, Nicolas desmentiu as hipóteses. “Mandei para a produção para entender que barulho era aquele. Um ano novo de muito amor e saúde para a gente. Beijos em sua família”, disse, com um áudio de uma funcionária encaminhado. “Fica tranquilo, era alguém tentando entrar na nossa reunião. A gente só mandou para você esse link, era alguém pedindo autorização. A gente ficava negando, negando e negando, mas fazia aquele barulhinho. Fica tranquilo”, explicou. Recentemente, Nicolas Prattes terminou o namoro de pouco mais de um ano com Luiza Caldi.