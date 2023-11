Nicole Bahls rebate Val Marchiori após ser acusada de usar bolsa falsa: ‘Preguiça’

Modelo afirmou que é muito mais que um acessório: ‘Uso bolsa para carregar celular e batom, não vai mudar nada na minha vida’

Reprodução/Instagram/@nicollebahls Nicole Bahls se posicionou sobre fala de socialite



A modelo Nicole Bahls se posicionou após ser criticada por Val Marchiori. Durante uma participação da socialite em programa apresentado por Maurício Meirelles, ela afirmou que a ex-panicat usa bolsas falsas. Bahls rebateu, afirmando que não se preocupa com assuntos como este. “Já vi um buchicho na internet, um diz-que-me-diz de bolsa. Sou zero apego de bolsa, que discussão é essa por causa de bolsa? Que preguiça, vou falar que se quiser falar sobre animal, pode me chamar. Coisinhas de sítio, de roça, de horta… Agora, trem de bolsa, sou zero apego”, defendeu. “Prefiro comprar ração para os bichinhos, dar banho, entendeu? Tenho minhas bolsas, sim, mas não interessa de onde veio, para onde vai, não vai mudar nada na minha vida. Uso bolsa para carregar batom e celular. Sou muito mais que uma bolsa”, disse. Ex-participante de ”A Fazenda”, Nicole é apaixonada pelos animais de seu sítio, no interior de São Paulo. Diversas vezes, ela já citou em suas redes sociais que batiza os bichos do local com nomes de famosos, como cabritos chamados Brunna Gonçalves e Ludmilla, além de vaca batizada com nome de Camila Queiroz.