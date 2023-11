Apontada como pivô de crise no casamento de Messi, jornalista abre o jogo sobre rumores de traição

Jornalista que acompanha a rotina de jogadores argentinos negou boatos de romance com o atleta

Reprodução/Instagram/@sofimmartinez Sofí Martinez é uma jornalista que acompanha a seleção argentina



Apontada como pivô de crise em casamento do atleta Lionel Messi, a jornalista Sofi Martinez se posicionou sobre os rumores envolvendo suposta traição. Durante entrevista a programa do canal Univision, a repórter desmentiu as especulações e afirmou que Messi tem uma relação de proximidade com outros diversos jornalistas. “Acho que o Leo trata bem vários jornalistas, todos os que sorriem para ele, porque ele simplesmente gosta e trata bem. A diferença comigo é que sou mulher, então saem várias coisas”, justificou. Os boatos de estremecimento na relação surgiram na imprensa argentina, nesta sexta-feira, 24. Jornalista espanhola, Sofi Martinez, de 30 anos, trabalha na ESPN, com foco na cobertura da seleção argentina. Nas redes sociais, uma amiga de Messi e Antonella Roccuzzo também negou os rumores. “Que publicação é essa que não tem significado? E não tem nada, né?”, escreveu Daniella Semaan. O casal ainda não se pronunciou diretamente sobre o assunto.