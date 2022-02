‘Ninguém conhecia a Luísa Sonza antes do Whindersson’, afirma pai do humorista

Hidelbrando Batista disse que o filho ajudou a cantora a aparecer na mídia nacional durante o casamento

Reprodução/Instagram/hidelbrandobatista Hidelbrando Batista falou sobre o polêmico término entre Whindersson e Luísa Sonza



Hidelbrando Batista, pai do humorista Whindersson Nunes, falou sobre o término do casamento do filho com Luísa Sonza. Os artistas anunciaram a separação em 2020, a relação terminou cercado de especulações e isso se intensificou porque pouco tempo depois a cantora assumiu um relacionamento com o cantor Vitão. “Quando ele [Whindersson] terminou com a Luísa, eu postei: ‘Tem coisa que a gente não perde, se livra’”, comentou Hiderbrando no podcast “Ielcast”. Para o pai do humorista, Luísa conseguiu mostrar seu talento para o Brasil por causa do relacionamento que teve com seu filho.

“A Luísa tem o talento dela, canta bem, mas alguém conhecia a Luísa antes do Whindersson Nunes? Ninguém conhecia. Que eu saiba não. Ela canta desde os sete anos de idade lá na cidade dela, algo assim, então de uma forma ou de outra o Whindersson ajudou a Luísa a aparecer na mídia nacional e mostrar seu talento”, falou. Por outro lado, ao ser questionado se achava que a cantora de Penhasco ingrata, Hiderbrando declarou: “Acho que ela não foi [ingrata]. Ela não fala mal do Whindersson em lugar nenhum. Então, um ajudou o outro”. O pai do humorista também enfatizou que, mesmo depois da separação, ele continua gostando da sua ex-nora e da família dela.