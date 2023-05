Angélica revela ter sofrido abuso moral no começo da carreira; confira   

Apresentadora explicou que, no início de sua carreira, sofria muito assédio por parte da imprensa

Reprodução/YouTube/ Mina Bem Estar Angélica revelou que foi assediada no início da carreira



A apresentadora Angélica revelou que, aos 14 anos, era pressionada pela mídia a comentar sobre sua virgindade. Em entrevista ao “Conversa com Bial” desta sexta-feira, 12, a comunicadora explicou que, no início de sua carreira, sofria muito assédio por parte da imprensa. “Era uma agressão. Eu sofri um abuso moral muito nova, com 14 anos. E não foi um veículo que me perguntou, dois. Todo mundo queria saber se eu era virgem. E faziam essa pergunta. E eu era, só que eu era uma menina”, disse. “Quando eu vejo, ouço e lembro disso, eu tenho muita pena daquela menina. Era uma violência. Acho que eu vivi bastante coisa das quais eu sobrevivi aos trancos e barrancos, mas vivi muitas coisas que machucaram”, completou. Durante o programa, Angélica ainda refletiu que viveu uma “adolescência tardia”. “Eu tive uma adolescência tardia, mas vivi. Lancei Vou de Táxi com 14 ou 15 anos e começou uma loucura, eu fazia dois programas de televisão e fazia show pelo Brasil inteiro. Foi uma avalanche. Mas quando completei 22 anos, eu comecei a viver essa adolescência tardia e saí namorando, beijando na boca. E isso durou até eu casar, com 30”.