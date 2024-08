No Dia dos Pais, Fiuk desabafa sobre relação com Fábio Júnior: ‘Sua ausência me faz falta todos os dias’

Ex-BBB declarou que a data é sempre um momento sensível para ele e revelou afastamento de seu pai; intérprete de ‘Caça e Caçador’ não se manifestou

Reprodução/Instagram/@fiuk Fiuk é filho do também cantor Fábio Júnior



O cantor Fiuk utilizou suas redes sociais para manifestar sua insatisfação em relação ao pai, Fábio Júnior, no Dia dos Pais, celebrado neste domingo (11). Em uma mensagem publicada no Instagram, ele desejou um feliz Dia dos Pais, ressaltando a ausência do pai e como isso impactou sua vida, afirmando que Fábio deixou uma marca significativa, apesar da distância. “Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, postou Fiuk. Nos stories, o ex-BBB declarou que o dia era especialmente sensível para ele. Além disso, revelou que estava se dedicando ao autoconhecimento como uma maneira de entender melhor suas emoções e lidar com a situação familiar.

Fiuk confessou que se inspirou em um texto encontrado na internet para compor sua mensagem, explicando que buscava uma forma mais autêntica de transmitir seus sentimentos. Essa escolha reflete sua busca por uma expressão mais genuína em meio a um momento de vulnerabilidade. Fábio Júnior não se manifestou sobre a postagem de seu filho.

Confira o post de Fiuk sobre o pai

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fiuk (@fiuk)

*Reportagem produzida com auxílio de IA