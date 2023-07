Fiuk anda de ônibus pela primeira vez aos 32 anos: ‘Sextou no busão’

Cantor mostrou nas redes sociais como foi sua experiência; ele está na Paraíba para participar de um evento

Reprodução/Instagram/fiuk Fiuk compartilhou nas redes sociais primeira vez que andou de ônibus



O cantor Fiuk andou de ônibus pela primeira vez nesta sexta-feira, 28. O artista de 32 anos tirou algumas fotos mostrando como foi sua experiência e comentou: “Sextou no busão. Qual a próxima parada?? Bom dia, família”. O filho de Fábio Jr. está em João Pessoa, na Paraíba, para participar do Imagineland, um evento que acontece até domingo, 30, e é destinado a fãs de séries, filmes, cinema, quadrinhos, games e inovação. Nos comentários do post, um seguidor disse: “Cara de quem nunca andou em um busão”. Fiuk entao confirmou: “Primeira vez”. Algumas pessoas ficaram chocadas com o fato do artista nunca ter usado o transporte público. “O príncipe saindo da bolha (risos), amei”, disse uma pessoa. “Ah, meu Deus (risos), vivi para te ver num busão”, escreveu outra. “Emocionado no busão”, ironizou outra. Além das brincadeiras, o cantor também recebeu algumas críticas por expor que nunca tinha andado de ônibus, mas o seguidores logo saíram em sua defesa. “Para que ele vai pegar ônibus lotado sendo que ele não precisa? Vocês querem desmerecer quem tem condições melhores”, disparou um fã. “No lugar dele, jamais pisaria dentro de um busão também”, destacou outro.