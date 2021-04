No dia que completaria 62 anos, redes sociais de Gugu Liberato viram canal de boas notícias

Canais do apresentador divulgarão notícias inspiradoras no Brasil e no mundo, além de dicas de livros, filmes e vida saudável

Reprodução/ Facebook Gugu Liberato faleceu no dia 22 de novembro de 2019 após sofrer acidente doméstico



No dia em que completaria 62 anos, Gugu Liberato recebeu uma homenagem da família. A partir deste sábado, 10, as redes sociais do apresentador viram a ‘Rede Gugu de boas notícias’ que compartilhará, todos os dias, informações positivas de bons exemplos e histórias inspiradoras no Brasil e no mundo. A ideia é aumentar a humanidade, conscientização e solidariedade. Dentre os temas que serão abordados nas páginas do Instagram, Facebook e Twitter estão indicação de livros, vida saudável, filmes, lugares para conhecer e mais. “Uma dose diária de otimismo, esperança e certeza de que dias melhores virão”, diz parte do vídeo de divulgação do programa.

Gugu Liberato faleceu no dia 22 de novembro de 2019, nos Estados Unidos, dois dias após sofrer um acidente doméstico. Ele caiu de uma altura de quatro metros ao fazer um reparo no ar-condicionado no sótão da residência em que morava com os filhos e a companhia, Rose Miriam. Socorrido e levado ao hospital, o apresentador teve um sangramento intracraniano e foi declarado morto pela equipe médica. O corpo de Gugu foi transferido para São Paulo, onde recebeu um velório aberto ao público na Assembleia Legislativa do Estado, no dia 28. No dia 29, pela manhã, em cerimônia restrita a amigos e familiares, o apresentador foi enterrado no Cemitério Gethsêmani.