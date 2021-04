Marido de Paulo Gustavo fala sobre estado de saúde do ator: ‘Lutando para passar por tudo isso’

Thales Bretas fez uma nova homenagem ao ator e publicou vídeo de anônimos e famosos, como Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, doando sangue a pedido dele

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/16.03.2021 Thales Bretas publicou foto ao lado do marido, Paulo Gustavo, e agradeceu aos médicos que estão cuidando do ator



O dermatologista Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, afirmou que o ator ‘tem passado por procedimentos importantes para fazer seus pulmões melhorarem’. Em publicação no Instagram, Bretas fez uma homenagem ao marido, que está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro por causa de complicações da Covid-19. “A melhora do PG [Paulo Gustavo], como de muitos pacientes com Covid grave, tem seus altos e baixos, momentos tensos e outros de comemoração. Mas ele segue como um guerreiro, lutando pra passar por tudo e se manter forte, pronto pra próxima! E assim que eu me sinto também: com fé, confiante na medicina, e entregue às próximas emoções e decepções”, diz a publicação. O dermatologista também publicou vídeos em que alguns amigos do casal, bem como a atriz Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, marido de Raia, doam sangue em nome de Paulo Gustavo. Nesta semana, o ator precisou usar algumas bolsas de sangue e seu marido pediu doações.

“Equipes médicas muito envolvidas, os melhores profissionais atuando prontamente para que ele recupere logo. Agradeço muito a eles e às equipes de enfermagem, fisioterapia e serviços gerais, que trabalham incansavelmente dedicadas a salvar não só vidas como almas”, afirma Bretas. Nesta sexta-feira, 9, Paulo Gustavo foi submetido a um novo procedimento por via endoscópica após a equipe identificar uma ‘fístula bronco-pleural’. Segundo os médicos, ele já havia passado por uma toracoscopia por causa do mesmo problema. O procedimento correu bem e o ator se encontra em estabilidade, ainda segundo um comunicado divulgado equipe médica. No último dia 2, o ator sofreu uma piora no quadro clínico e foi submetido à terapia por ECMO – Oxigênio por Membrana Extracorpórea. Desde então, Paulo Gustavo vem tendo pequenas melhoras no seu estado de saúde, mas segue intubado na UTI.