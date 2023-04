Nora de Zezé Di Camargo expõe atrito com o cantor: ‘Extremamente desagradável’

Arquiteta Amabylle Eiroa se manifestou após o sogro não contratar seus serviços para projetar uma casa em Cuiabá

Reprodução/Instagram/amabylle_eiroa/zezedicamargo Amabylle Eiroa é noiva de Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo



A arquiteta Amabylle Eiroa, noiva de Igor Camargo, decidiu se posicionar após seguidores estranharem o fato do seu sogro, o cantor Zezé Di Camargo, não ter contratado seus serviços para realizar o projeto de uma casa em Cuiabá. Em tom de desabafo, ela falou sobre o assunto nesta segunda-feira, 3, pelo stories do Instagram. “Estou recebendo uma quantidade considerável de mensagens indagando sobre a decisão do Zezé Di Camargo em contratar outro escritório de arquitetura e não o meu para a concepção de sua residência em Cuiabá. Como profissional desta área, lamento profundamente que uma situação deste tipo tenha surgido, já que polêmicas não são do meu interesse. Contudo, desta vez, o assunto ultrapassou o âmbito pessoal e adentrou o âmbito profissional”, começou escrevendo.

De acordo com Amabylle, o sertanejo fechou uma parceria paga com o escritório concorrente. “Gostaria de deixar claro, com todo o respeito ao escritório de arquitetura que ele alega ter contratado (eles são, sem dúvida, altamente competentes), que a postagem que estão me questionando é, na verdade, uma publicidade paga entre o Zezé e a referida empresa. É uma situação extremamente desagradável, que pode gerar questionamentos sobre a integridade ética da minha prática profissional”, concluiu a noiva de Igor. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Zezé e aguarda retorno.