Zilu se explica após ser acusada de abandonar a mãe de 88 anos

Ex-mulher de Zezé Di Camargo, que atualmente mora nos EUA, disse que Fia optou por viver em um sítio

Reprodução/Instagram/ zilucamargooficial Zilu Godoi negou que abandonou sua mãe, Fia, de 88 anos



A influenciadora e empresária Zilu Godoi fez um esclarecimento nesta terça-feira, 28, após ser acusada de abandonar a mãe, Fia, de 88 anos. A ex-mulher de Zezé Di Camargo mora atualmente nos Estados Unidos e, segundo ela, sua mãe prefere viver em um sítio em Goiânia. Nos stories do Instagram, a mãe de Wanessa Camargo negou que não presta assistência à idosa por morar longe. “Fico muito triste quando venho aqui para fazer um desabafo com vocês, mas às vezes é necessário. Tem coisas que estão acontecendo. Esses youtubers pregam mentiras e essas mentiras acabam se tornando verdade de tanto que as pessoas massacram. Estou aqui para dizer que eles estão falando muito que eu abandonei minha mãe. Jamais. Minha mãe é meu alicerce, é uma pessoa muito importante na minha vida. Hoje ela está com 88 anos e a gente cuida muito bem dela”, afirmou.

Zilu disse que montou “um apartamento maravilhoso” para a mãe em Goiânia, mas ela não quis se mudar para o local. “Ela só [vai para lá] quando vai fazer exames e vai ao médico. Ela gosta de ficar na chácara, gosta de ficar com os bichos dela, com a horta, com tudo o que ela faz lá porque minha mãe foi criada em sítio.” A empresária enfatizou que apenas respeitou a decisão da mãe de morar em uma zona rural. “Às vezes, a gente leva ela para a cidade, ela não gosta. Ela quer viver no sítio. Ali é o lugar dela, ela fica muito feliz lá. Minha mãe está ótima de saúde, está muito bem nesse momento. Sempre falo com ela, sempre ajudo. Já quis trazer ela aqui para os Estados Unidos, ela não quer. Tenho que respeitar o lugar que ela quer ficar”, declarou. Por fim, Zilu disse que seus irmãos que moram no Brasil cuidam muito bem de Fia. Geraldo, pai da influenciadora, morreu em 2021 aos 89 anos, vítima da Covid-19.