Normani sobre posts antigos racistas de Camila Cabello: ‘Foi devastador’

Reprodução/Rolling Stone Normani falou sobre posts controversos de Camila Cabello



Normani abriu o jogo sobre como posts antigos racistas de Camila Cabello – com quem dividiu o palco na época do Fifth Harmony – a afetaram. Ano passado, tweets de cunho preconceituoso de Cabello vieram à tona, com diversos termos ofensivos.

“Eu debati se deveria falar sobre isso porque não queria que fizesse parte da minha narrativa, mas eu sou uma mulher negra, que é parte de toda uma geração que sofreu com histórias parecidas”, afirmou para a revista Rolling Stone. “Ódio direto e subliminar foi direcionado a mim pura e simplesmente por causa da cor da minha pele.”

A cantora admitiu que as palavras de Camila doeram mais devido ao relacionamento próximo. “Seria desonesto da minha parte se eu dissesse que esse cenário em particular não me machucou. Foi devastador que isso veio de um lugar que deveria ser de irmandade, por que eu sei que se fosse o contrário, eu teria defendido todas elas.”

“Levou dias para ela falar sobre as coisas com as quais eu estava lidando na internet e anos para ela assumir a responsabilidade pelos tweets ofensivos que surgiram. Se foi ou não sua intenção, fez com que eu me sentisse como se viesse depois de sua relação com os fãs”, completou.

Normani afirmou que espera que Camila tenha “aprendido uma lição importante”: “Tomara que haja entendimento genuíno sobre por que isso é absolutamente inaceitável.”

No ano passado, Cabello pediu desculpas pelos posts e afirmou que era era “completamente ignorante” na época.