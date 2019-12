Camila Cabello pede desculpas por posts racistas antigos: ‘Era ignorante’

Reprodução Camila Cabello usou suas redes sociais para pedir desculpas



Camila Cabello fez um pedido público de desculpas após posts antigos de seu Tumblr com conteúdo racista ressurgirem. Entre 2012 e 2013, a cantora fez diversas piadas e alusões preconceituosas em sua conta.

Um usuário do Twitter recuperou as frases polêmicas – que foram apagadas pouco depois -, mas Camila usou suas redes sociais para publicar longo texto se explicando.

Ela admitiu que as mensagens eram “horríveis e prejudiciais”. “Quando eu era mais jovem, usava linguajar que hoje me envergonha muito e vou me arrepender para sempre. Eu era ignorante e quando fiquei ciente do histórico, do peso e do significado real por trás dessa linguagem horrível e prejudicial, eu fiquei envergonhada e nunca mais usei.”

A estrela reforçou que “pediu desculpas na ocasião e pedirá novamente agora”. Cabello disse que “se arrepende do fundo do coração”: “A verdade é que eu era embaraçosamente ignorante… e não posso explicar o quão arrependida e envergonhada me sinto.”

Camila ainda afirmou que “cresceu e aprendeu” e agora é “consciente de uma forma que não era antes”.

Ela lançou recentemente seu segundo álbum da carreira solo, “Romance”.