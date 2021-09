Nova musa do verão? Felipe Dylon está namorando fã que conheceu há 18 anos

Mayra Wenzel confirmou o relacionamento e disse que o cantor foi marcante na sua adolescência

Reprodução/Instagram/mayrawenzel/28.09.2021 Mayra Wenzel tem postado nas redes sociais fotos antigas e atuais com Felipe Dylon



O cantor Felipe Dylon está namorando com uma fã que ele conheceu há 18 anos. A empresária Mayra Wenzel tem postado várias fotos com o artista nas redes sociais e confirmou o relacionamento nos stories do Instagram. “Quem me conhece sabe o quanto a minha adolescência foi pautada no Felipe Dylon, ícone de uma geração de meninas completamente apaixonadas. A fanfic foi zerada (risos). Muito obrigado pelo carinho e pelas mensagens”, escreveu Mayra após o assunto dominar as redes sociais. Felipe Dylon explodiu em todo o Brasil quando lançou o hit Musa do Verão. Na época, o cantor tinha 16 anos e a atual namorada 13 anos.

Como uma boa fã, a empresária, que atualmente está com 31 anos, acompanhava de perto o cantor. “A nossa história é muito bonita, é de uma fã e um ídolo que se reencontram após muitos e muitos anos. Eu estive presente em muitos momentos da vida do Felipe, no início da carreira dele. Sempre foi extremamente atencioso e carinhoso comigo, assim como era com todas as fãs”, contou Mayra em entrevista ao UOL. Na época da adolescência, ela sofria bullying na escola e ter a atenção do ídolo a fez superar essa fase difícil. A relação de fã com Felipe se tornou uma relação de amizade e pouco antes da pandemia esse sentimento evoluiu. O casal ficou meses distante e se reencontraram após tomarem a vacina contra a Covid-19.