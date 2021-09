Pétala Barreiros diz que ex usa Lívia Andrade para atingi-la: ‘Como você se coloca nesse papel?’

Apresentadora recuperou uma reportagem sobre o envolvimento do pai da influenciadora digital em um roubo em 2011

Reprodução/Instagram/@petalagb e @liviaandradereal Pétala acusou o ex-marido, Marcos Araújo, atual de Lívia Andrade, de agressão e também de traição



A influenciadora Pétala Barreiros se pronunciou nesta segunda-feira, 27, após ataques da atriz e apresentadora Lívia Andrade. Lívia é namorada do empresário Marcos Araújo, que é dono da AudioMix. Marcos e Pétala foram casados e tiveram dois filhos juntos. Após a separação, Pétala acusou o ex-marido de agressão e também de traição. Para defender o companheiro, Lívia Andrade utilizou suas redes sociais para atacar a influenciadora. A ex-integrante do “Jogos dos Pontinhos”, do SBT, recuperou uma reportagem do programa “Hoje em Dia”, da Rede Record, sobre o envolvimento do pai de Pétala em um roubo. Em 2011, Altemir Barreiros e seu irmão, Altair, conhecidos “Dudu di Valença e Rodrigo”, foram presos no interior de São Paulo por roubar 25 joalheiras. “O que o ser humano é capaz de fazer pela fama. Vale a pena roubar e mentir para ser famoso? Exemplo vem de casa?”, questionou Lívia Andrade.

Pétala, então, rebateu as acusações. “Mais uma vez o meu ex se escondendo atrás da namorada dele pra me atingir. E mais uma vez, desde o início do ano, ela buscando atingir o meu pai. Eu estou falando com vocês aqui tremendo, eu estou muito nervosa, porque eu não aguento mais as acusações contra meu pai”, desabafou a influenciadora. “Tudo que ela está postando, não é segredo pra ninguém. Aconteceu em 2011, passou no Fantástico, Jornal Nacional. Não é uma história escondida não, todo mundo está cansado de saber dessa história. Meu pai responde na justiça e eu estou aqui pra defender ele e vou estar até o final, porque eu tenho caráter e honra e vou defender meus pais até o último dia da minha vida”, seguiu. Se direcionando a Marcos, Pétala pediu para que ele parasse de se esconder atrás de Lívia e falasse diretamente sobre ela. “Para de se esconder atrás da sua namorada. Você está usando ela pra falar do meu pai. Por que você não fala de mim? Porque você não tem nada pra falar de mim. Está tentando se esconder atrás de uma história para maquiar tudo que você fez”, desafiou.

No final de seu pronunciamento, ela criticou as atitudes de Lívia. “Para de defender ele. Você está usando minha família de novo pra me atingir, fala de mim. Lívia, você não tem nada a ver com essa história, você não é minha ex, não é o pai dos meus filhos, me deixa em paz, pelo amor de tudo que tem de mais sagrado”, seguiu a influenciadora, que afirmou ter provas de tudo que acusou Marcos. “Você não entende que ele está te usando como uma pecinha de xadrez? Ele só está fazendo isso pra me atingir, é a única motivação dele, e você está sendo usada. Como você se coloca nesse papel? Você não é feminista? Isso que eu não entendo. Você não consegue enxergar isso? Está todo mundo vendo”, finalizou Pétala.