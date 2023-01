Nova namorada de Piqué é internada com crise de ansiedade em clínica de Barcelona

Jovem estaria tendo problemas de saúde após a repercussão do relacionamento

Reprodução/ instagram @3gerardpique Piqué assumiu o namoro com Clara Martí por meio das redes sociais



A namorada do ex-jogador Gerard Piqué, Clara Martí, de 23 anos, teria se internado em uma clínica particular de Barcelona, na Espanha, após sofrer uma crise de ansiedade. A informação é do site “El Periodico”, o qual informou que a jovem estaria sobre cuidados no Hospital Quirónsalud. Clara foi apontada como o possível pivô da separação entre Piqué e a cantora Shakira. Desde então, ela tem sofrido assédio nas redes sociais, principalmente, depois da artista lançar o novo single “Music Session #53”. Na canção, Shakira supostamente direciona trechos à jovem. Na última quarta-feira, 25, após rumores e até fotos em que o casal foi flagrado, Piqué assumiu o namoro com Clara Martí. No Instagram, o ex-jogador publicou uma foto ao lado dela.