Portuguesa demite treinador Mazola Júnior após entrar na zona de rebaixamento do Paulista 

Lanterna do Grupo D, a Lusa tem 4 pontos e está atrás de Santo André, Palmeiras e São Bernardo

Reprodução/Twitter/@Lusa_Oficial Mazola Júnior não é mais o técnico da Portuguesa



A Portuguesa anunciou nesta segunda-feira, 30, que demitiu o treinador Mazola Júnior. A decisão acontece após a Lusa perder para a Água Santa e acumular a terceira derrota no Campeonato Paulista 2023. Com o resultado, a equipe lusitana entrou na zona de rebaixamento – os dois piores do torneio descem para a Série A2. Além do técnico, o auxiliar André Dias e o preparador físico Ronny Silva também deixam o clube. “Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso em suas carreiras”, declarou a diretoria. Em busca de um novo comandante, a Portuguesa só volta a campo no próximo domingo, 5, no Canindé, para medir forças com a Inter de Limeira, pela sexta rodada. Lanterna do Grupo D, o time tem 4 pontos e está atrás de Santo André (10), Palmeiras (8) e São Bernardo (8).