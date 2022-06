Novo casal? Rafa Kalimann aparece em clima de romance com Bruninho do vôlei; veja

Influenciadora foi vista em uma balada com o jogador e teria deixado o local de mãos dadas com ele

Reprodução/Instagram/rafakalimann/bruninho1 Rafa Kalimann e Bruninho teriam deixado balada em São Paulo de mãos dadas



A influenciadora digital Rafa Kalimann virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 17, após circular uma foto em que ela aparece em clima de romance com o jogador de vôlei Bruno Rezende, mais conhecido como Bruninho. A imagem, publicada pela página do Instagram “Gossip do Dia”, reforçou especulações de que a ex-participante do “BBB 20” está vivendo um affair com o jogador da Seleção Brasileira. Os rumores começaram após o colunista Matheus Baldi publicar que eles chegaram juntos à balada, em São Paulo, na qual foram fotografados juntos. Ele também teriam ido embora de mãos dadas. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa de Rafa, mas ainda não obteve retorno.

Há poucos meses, foi especulado que a influenciadora estava vivendo um romance com o ator João Vicente de Castro. Em maio deste ano, ela chegou a ser questionada sobre o assunto pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, mas desconversou sobre um possível namoro e apenas elogiou o artista. “João é uma pessoa que eu confio muito, que eu amo muito, que é um grande de um gostoso, gato, lindo. Que eu amo, a gente confia muito um no outro”, declarou a ex-BBB na ocasião. Nas redes sociais, o suposto casal formado por Rafa e Bruninho já está sendo shippado. Veja a repercussão:

A Rafa Kalimann ficando com o jogador de vôlei Bruninho ! pic.twitter.com/oFkJ6edxS2 — Maranhense raro 🐑 (@barroswcb) June 17, 2022

Bruninho com a Rafa Kalimann, e o povo do Instagram achando que ele estava com a Rosamaria kkkkkkk pic.twitter.com/Ean22Cac6E — zoe🩸 (@tuitazoe) June 17, 2022

Rafa Kalimann realizando o meu sonho de pegar o Bruninho aaaaaaaaa😭😭😭 — a lanna (@lanndav) June 17, 2022

nossa a rafa kalimann tá pegando simplesmente o bruninho do vôlei mds q inveja dessa lazarenta — maria (@bebebitencourt_) June 17, 2022

mds a rafa Kalimann pegou o Bruninho do vôlei, desconheço mais sortuda — ⓟ 𓆉 gi (@gimiross) June 17, 2022