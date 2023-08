O que é a insuficiência cardíaca, condição que afeta Faustão

Apresentador está internado desde o começo de agosto para tratar quadro e precisará de transplante de coração

Renato Pizzutto/Band Mesmo com quadro considerado estável, apresentador terá que passar por procedimento cirúrgico



O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 de agosto. Aos 73 anos, ele trata um quadro de insuficiência cardíaca. De acordo com o hospital, seu quadro de saúde é estável, mas o apresentador precisará ser submetido a uma cirurgia de transplante de coração. Segundo o próprio Hospital Albert Einstein, a insuficiência cardíaca é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do coração de atuar de maneira adequada, o que compromete o funcionamento do organismo e leva à diminuição da qualidade de vida. Dentre as causas, estão doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, cardiopatias, infarto do miocárdio ou doenças valvares. Os sintomas variam de fadiga e dor no peito até inchaços nas pernas e dificuldades para realização de exercícios físicos. De acordo com o hospital, a insuficiência cardíaca acomete entre 1% a 2% da população, independentemente da idade. Acima dos 70%, a unidade de saúde diz que mais de 10% das pessoas são acometidas.

Segundo o cardiologista Roberto Yano, o tratamento é baseado em medicamentos, mas procedimentos cirúrgicos e implantes de marca-passo, ressincronizador cardíaco ou até desfibrilador podem ser necessários. “Para tratar problemas de insuficiência cardíaca são geralmente administrados medicamentos que protegem a musculatura cardíaca, e que ajudam no bombeamento de sangue para o corpo, além de permitir uma melhora da força de contração do coração”, diz Yano, que continua: “No entanto, em alguns casos podem ser necessárias intervenções cirúrgicas para melhorar a ressincronização da contração cardíaca e evitar quadros de morte súbita, como o implante de um marca-passo ressincronizador, que melhora a função cardíaca em casos específicos, ou o implante de um cardioversor desfibrilador implantável, que pode chocar (desfibrilar) o paciente caso seja detectada uma arritmia maligna. Existem também situações mais drásticas em que pode ser necessário a realização do transplante cardíaco”.

Após a divulgação da necessidade de realização de cirurgia de transplante, informações desencontradas sobre o tempo de espera na lista por um transplante e o tempo que Faustão precisaria esperar para a cirurgia. Em nota, o Hospital do Coração (HCor) informou que a lista atende critérios de prioridade para determinar quais pacientes serão transplantados primeiro. Itens como a gravidade, o tipo sanguíneo e o tamanho corporal do paciente são considerados na elaboração. Segundo o HCor, em casos mais graves, a espera pode ser de dois a três meses. Já para casos com menor gravidade o tempo de espera pode ser de 12 a 18 meses. De acordo com o Ministério da Saúde, mais 65 mil brasileiros esperam por transplantes nesse momento, sendo que aproximadamente 380 aguardam um novo coração.