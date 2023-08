O que se sabe sobre a morte de Angus Cloud, ator de ‘Euphoria’?

Intérprete do traficante Fezco ‘Fez’ O’Neill na série da HBO morreu aos 25 anos nos Estados Unidos

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Angus Cloud interpretou Fezco 'Fez' O'Neill na série da HBO 'Euphoria'



A causa da morte do ator Angus Cloud, famoso por interpretar o traficante Fezco “Fez” O’Neill na série da HBO “Euphoria”, ainda é um mistério. A polícia de Oakland, na Califórnia, e o departamento de bombeiros atenderam a uma ligação de emergência por volta das 11h30 (no horário local) de segunda-feira, 31. Quem pediu socorro foi a mãe do artista de 25 anos, que, de acordo com o TMZ, relatou uma “possível overdose”. Na ligação, ela também comentou que não estava sentindo os batimentos cardíacos do filho. Angus foi declarado morto no local. Uma pessoa próxima à família do ator, que preferiu não se identificar, disse ao TMZ que ele estava lutando contra pensamentos suicidas depois de voltar da Irlanda, onde seu pai foi enterrado há uma semana.

Nos últimos dias, Angus ficou próximo da família, tentando superar a dor do luto. De acordo com a polícia, a causa da morte ainda é considerada desconhecida e, por isso, uma investigação foi iniciada. Ao comunicar a morte do ator, a família do intérprete de Fezco destacou: “O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio”. Além de brilhar em “Euphoria”, o artista também trabalhou nos filmes “North Hollywood” (2021) e “The Line” (2023).

*Caso esteja ou conheça alguém que está lutando contra a depressão ou tenha pensamentos suicidas procure o Centro de Valorização da Vida (cvv.og.br), que fica disponível de forma gratuita 24 horas por dia pelo telefone 188.