Oprah Winfrey é internada com grave problema estomacal

Segundo Gayle King, amiga da apresentadora, artista teve complicações sérias, levando-a a ser hospitalizada após sofrer com vômitos e diarreia

Reprodução/Instagram/@oprah

A famosa apresentadora Oprah Winfrey foi hospitalizada devido a um grave problema estomacal, conforme relatado por sua amiga Gayle King no programa “CBS Mornings” nesta terça-feira (11). Gayle informou que Oprah teve complicações sérias, levando-a a ser internada após sofrer com vômitos e diarreia. A amiga mencionou que Oprah estava com fortes dores abdominais e apresentava sintomas preocupantes. Após receber uma injeção intravenosa, a apresentadora de 70 anos está se recuperando de um quadro de desidratação. Na segunda-feira (1), Oprah esteve no Brasil para participar do evento Legends in Town, onde perdeu 20 quilos e compartilhou sua experiência com o público. Durante sua estadia no país, a apresentadora também fez compras e participou de um painel mediado por Taís Araújo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA