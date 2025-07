Otaviano Costa e Flávia Alessandra renovam votos na Capadócia

Apresentador compartilhou fotos e contou como preparou surpresa para esposa durante viagem

Reprodução/Instagram/@otavianocosta Casal está junto desde 2006



Otaviano Costa, de 52 anos, e Flávia Alessandra, de 51 anos, celebraram a renovação de seus votos matrimoniais em uma cerimônia na Capadócia, na Turquia. A festa foi planejada de forma discreta pelo apresentador, que posteriormente revelou os detalhes do evento em suas redes sociais.

“Casamos de novo. Sim! Depois de Grécia, Tailândia, Las Vegas, casamento civil e religioso… Eu tinha que pegar a Flávia de surpresa mais uma vez, e a Capadócia foi o local escolhido. E ela caiu direitinho, não desconfiando de nada”, disse Otaviano.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde que se casaram em 2006, o casal enfrentou diversos desafios, incluindo a cirurgia cardíaca que Otaviano passou no ano anterior. Ele destacou a importância do apoio incondicional de Flávia, expressando sua gratidão por sua presença ao seu lado: “E depois de tudo o que vivemos e sobrevivemos juntos no ano passado (com a minha cirurgia), fazer essa surpresa pra ela, acima de tudo, foi mais uma forma de agradecer por tudo que ela foi para mim e nossa família, no momento mais sensível e desafiador de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, por tanto. Eu te amo, em qualquer canto do mundo, meu amor”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Otaviano Costa (@otaviano)

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA