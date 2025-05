Otaviano Costa revela que casamento à distância com Flávia Alessandra ‘deu ainda mais tempero’

Os artistas se conheceram em 2006, durante uma viagem de trabalho em um navio, e estão casados por quase 19 anos; recentemente o casal enfrentou rumores de separação

Reprodução/Instagram/@otaviano Casal já renovou os votos em diversos lugares do mundo, como Tailândia, Las Vegas e Grécia



Com quase 19 anos de casados, Otaviano Costa e Flávia Alessandra estão vivendo uma nova dinâmica: o relacionamento à distância. Desde que assumiu o comando do programa Melhor da Noite, exibido ao vivo de São Paulo, o apresentador passou a dividir a rotina entre duas casas – uma na capital paulista e outra no Rio de Janeiro, onde vive a família

Segundo ele, apesar do desafio, isso só trouxe benefícios para a vida a dois. “A distância deu ainda mais tempero pra nossa vontade de querer estar junto. A gente gosta de se pegar, de estar grudado, de passar o dia inteiro juntos… Continua muito gostoso pra gente”, contou em entrevista ao Gshow.

“O desafio é ter duas casas. Estou me estruturando aqui em São Paulo, criando um espaço confortável pra elas [Flavia e as filhas Giulia e Olívia] também, porque é um projeto de longo prazo. Amo São Paulo, mas sou mais apaixonado pela nossa casa e pela nossa vida no Rio”, admitiu.

Apesar da saudade, o casal vê a mudança como uma oportunidade de renovar a conexão. E Otaviano garante que se tem um ingrediente que nunca faltou no relacionamento, é o bom humor. “A gente tem uma leveza muito forte. É uma potência. Mesmo com mil coisas acontecendo, a gente conduz tudo de forma muito leve, isso é imbatível”, destacou.

O casal se conheceu em 2006, durante uma viagem de trabalho em um navio, e desde então coleciona celebrações. Eles já renovaram os votos em diversos lugares do mundo, como Tailândia, Las Vegas e Grécia. “O que não vai faltar é motivo pra continuar celebrando esse casamento de várias maneiras”, afirmou Otaviano.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Refletindo sobre a trajetória juntos, ele completou: “Tivemos um encontro muito lindo de vida. Viemos de famílias parecidas, temos olhares parecidos pro mundo. (…) E, mesmo sendo diferentes em algumas coisas, nos equilibramos de um jeito muito bonito. A gente quer viver, conquistar, viajar e, acima de tudo, cuidar de quem a gente ama.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório