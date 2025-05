Marina Lima diz nunca ter assinado contrato para tocar na Virada Cultural: ‘Não estava fechado’

Show da cantora no Vale do Anhangabaú havia sido anunciado pela Prefeitura de São Paulo

Divulgação / Candé Sales Nesta sexta-feira (23), às 21h, a cantora fará o encerramento da turnê 'Rota 69' na Casa Natura Musical



Marina Lima, que estava anunciada como parte da programação da Virada Cultural 2025 neste fim de semana, não se apresentará no evento. A informação foi confirmada pela cantora em sua conta no Instagram, que explicou a situação. “Quero explicar para vocês o motivo da minha ausência na Virada Cultural. Na verdade não foi um cancelamento, sabe? E que anteciparam algo que não estava fechado”, informou. A artista se apresentaria no domingo (25), às 12h no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

“Meu nome foi anunciado pelo evento sem termos assinado contrato e acabou que, infelizmente, não concluímos as tratativas em tempo hábil”, esclareceu Marina. Nesta sexta-feira (23), às 21h, a cantora fará o encerramento da turnê “Rota 69” na Casa Natura Musical, em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Virada Cultural ocorre neste fim de semana, nos dias 24 e 25. O evento vai comemorar 20 anos de história com uma programação diversificada em 21 palcos espalhados pela capital paulista.

Leia a mensagem da cantora

Amigos,

Quero explicar para vocês o motivo da minha ausência na virada cultural.

Na verdade não foi um cancelamento, sabe?

É que anteciparam algo que não estava fechado.

Meu nome foi anunciado pelo evento sem termos assinado contrato e acabou que, infelizmente, não concluímos as tratativas em tempo hábil.

Mas já já chego na Casa Natura e espero vocês por lá.

Um beijo carinhoso para todos.

Marina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marina Lima (@marinalimax1)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira