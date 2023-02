Pabllo Vittar abre o jogo ao falar de homenagem no ‘Caldeirão’: ‘Detesto essas coisas’

Cantora disse que foi cantar no programa e não estava preparada para participar do ‘Visitando o Passado’

Reprodução/Globo Pabllo Vittar participou do Visitando o Passado, no Caldeirão, em 2021



A cantora Pabllo Vittar relembrou a homenagem que recebeu no programa “Caldeirão”, da Globo, em 2021. A drag queen contou que foi convidada para cantar na atração, que na época era comandada por Luciano Huck, e foi surpreendida no palco ao saber que participaria do quadro “Visitando o Passado” – que recria um ambiente que foi importante para o artista. Durante participação no “PocCast”, Pabllo comentou que não lida bem com surpresas e deu detalhes de como foi participar da atração. “Detesto essas coisas. No ‘Caldeirão’, vocês lembram? Longe de mim, amei a homenagem, mas eu não estava preparada. Eu fui lá para cantar, estava lançando Ama, Sofre, Chora e Batidão Tropical.”

A cantora disse que já estava pronta quando foi avisada que teria que ir “desmontada” para o palco. Pabllo ficou sem entender, mas tirou a peruca, a maquiagem e trocou de roupa. A reação da cantora ao saber da surpresa e “revisitar” em rede nacional a casa em que morou com a mãe, Verônica, e suas duas irmãs, Phamella e Polyanna, no Pará, virou meme nas redes sociais. “Odeio chorar. Eu sou muito feia chorando. Bicha, para quê? Gostei da homenagem, óbvio, mas o coração foi a mil, juro, do nada”, concluiu a artista aos risos. Relembre a participação de Pabllo no “Visitando o passado”: