Pabllo Vittar recebe apoio após ‘piada’ transfóbica de lutador de UFC: ‘Merece respeito’

Darren Till está sendo criticado pelos fãs da cantora e decidiu se pronunciar sobre o ‘cancelamento’

Reprodução/Instagram/pabllovittar/31.07.2021 Pabllo Vittar foi envolvida em um post transfóbico compartilhado por Darren Till



A cantora Pabllo Vittar está recebendo apoio nas redes sociais após o lutador de UFC Darren Till fazer um post de teor transfóbico envolvendo a artista. No Twitter, o atleta compartilhou uma montagem em que Pabllo aparece fazendo um ultrassom da barriga e o médico identifica um cocô. Junto com a imagem está escrito: “Quando você é transgênero e pensa que está grávida”. A publicação do atleta britânico gerou polêmica entre os fãs brasileiros da drag queen e a tag “Pabllo Vittar merece respeito” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, 31.

“Espero que você possa amadurecer o suficiente para se desculpar com a Pabllo Vittar, ela não merece esse tipo de comentário. Ela é uma artista maravilhosa e muito trabalhadora, seu comentário foi nojento e transfóbico”, escreveu um seguidor. “Não é a primeira vez que a Pabllo Vittar passa por essas coisas, ser uma lenda incomoda muita gente”, comentou outro. “Respeita nós, porr*!!!! Pabllo vittar merece respeito, transexuais merecem respeito, e nós da comunidade LGBTQIA+ merecemos respeitos”, postou uma pessoa. “Eu não sei o que é pior, a pessoa não ter noção do que é drag e trans, mas ter capacidade de falar merda ao invés de pesquisar, ou a de achar engraçado ‘piadas’ esse tipo”, acrescentou outra. Em meio a repercussão negativa, Darren se manifestou no Instagram: “Vocês não podem cancelar uma pessoa que não está dando a mínima”.

Não é a primeira vez que a @pabllovittar passa por essas coisas, ser uma lenda incomoda muita gente. PABLLO VITTAR MERECE RESPEITO — Melhor Sozinho :-)-: ♑🐐 (@Monster_OTM) July 31, 2021

Que absurdo tudo isso PABLLO VITTAR MERECE RESPEITO — MUITO PRAZER, GIULLYA👅 (@razao_pocah) July 31, 2021

When you are transphobic and think you have a brain @darrentill2 PABLLO VITTAR MERECE RESPEITO pic.twitter.com/8GkqxnnUBN — κενιη | BATIDÃO TROPICAL 🌴 (@PabIIoQueen) July 31, 2021

Pabllo Vittar merece respeito emquanto homem gay que faz drag, assim como mulheres trans e travestis. Portanto, prestemos atenção nessas piadinhas que desrespeitam essas comumidades no nosso dia-a-dia. — 𝓥𝓲𝓷𝓲𝓬𝓲𝓾𝓼 (@Brasilvinibr) July 31, 2021