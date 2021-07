Pabllo Vittar diz que espera cantar na posse de Lula em 2022; e PT responde

Cantora demonstrou apoio ao ex-presidente e está sendo comparada a Lady Gaga, que apoiou Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos, por fãs nas redes sociais

Reprodução/Instagram/pabllovittar/14.07.2021 Pabllo Vittar demonstrou que torce pela reeleição de Lula em 2022



A cantora Pabllo Vittar demonstrou que torce pela reeleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que promete concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022. “Mamãe, você vai cantar na posse do Lula?”, questionou um seguidor no Twitter. “Espero que sim”, respondeu Pabllo. O comentário da artista não passou despercebido e o PT, partido pelo qual Lula vai se candidatar, aproveitou a deixa para responder a cantora usando um emoji com estrelinhas nos olhos e outro e coração. Em uma recente live, realizada no Instagram no começo de julho, Pabllo disse que vai votar no ex-presidente nas próximas eleições. “Usem máscara, não aglomerem e tomem vacina. A vacina salva. E, não precisa falar, né? Lula 2022, não me decepcionem, meninas”.

Nas redes sociais, fãs da cantora começaram a comparar a artista com a cantora Lady Gaga, que apoiou o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante as eleições que o democrata disputou com Donald Trump, que não conseguiu se reeleger. Após Biden vencer a disputa presidencial, Lady Gaga foi convidada para cantar na cerimônia de posse do presidente. Assim como foi nos Estados Unidos, a eleição no Brasil promete ser acirrada, pois uma recente pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Orbis indica um empate técnico entre Lula, que aparece com 35,7% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro, que possui 33,5% das intenções de voto. Outros possíveis presidenciáveis apareceram na pesquisa com porcentagens baixas, como Sergio Moro (8%), Ciro Gomes (6,8%), João Doria (3,1%) e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, com 2,5%.

