Palmirinha recebe alta do hospital e celebra: ‘Passar o Natal com a minha família’

A apresentadora, de 89 anos, se recuperou após ser internada pela terceira vez nos últimos dois meses

Reprodução/Instagram/vovopalmirinha A apresentadora Palmirinha se recuperou e passará o Natal com a família



A apresentadora Palmirinha, de 89 anos, recebeu alta nesta quinta-feira, 24, do Hospital Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo, onde estava internada desde o último domingo, 20, para tratar de uma infecção urinária. Através das redes sociais, ela compartilhou a novidade e festou a oportunidade de comemorar o Natal com os familiares. “Estou muito feliz pela minha recuperação, por poder passar o Natal com a minha família e principalmente pelo carinho e orações que recebi de todos vocês”, escreveu Palmirinha na legenda de uma foto em que aparece em meio a decoração natalina. Vale lembrar que a apresentadora chegou a ser internada na UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no começo do mês, pois estava com o nível de sódio no sangue muito baixo. Em outubro, uma infecção urinária causou nova internação.