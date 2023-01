Pamela Anderson revela que ‘tentou matar’ sua babá; saiba o motivo

Atriz expôs trauma que viveu na infância em documentário que estreia dia 31 de janeiro na Netflix

Reprodução/Netflix Pamela Anderson falou sobre seu passado no documentário da Netflix 'Uma História de Amor'



A atriz Pamela Anderson declarou que “tentou matar” sua babá quando era criança, pois estava sendo molestada. A estrela de “S.O.S. Malibu” deu detalhes do que aconteceu no documentário “Uma História de Amor”, que estreia na Netflix no próximo dia 31 de janeiro. Conforme adiantado pelo Mirror, a artista relatou na produção que viveu um “inferno” com uma babá que seus pais consideravam “ótima” por sempre trazer presentes. “Ela estava me molestando. Foram três ou quatro anos de abuso. Ela sempre me disse para não contar aos meus pais. Tentei proteger meu irmão dela”, contou a atriz, que usou um doce para tentar ferir a babá. “Eu tentei matá-la e tentei esfaqueá-la no coração com uma espécie de caneta feita de açúcar e então eu disse a ela que queria que ela morresse.”

No dia seguinte, a babá coincidentemente morreu após sofrer um acidente de carro e Pamela acreditou que ela tinha causado isso. “Pensei que a tinha matado com minha mente mágica e não podia contar a ninguém. E tinha certeza de que fiz isso, que desejei que ela morresse e ela morreu”, comentou a artista, que definiu todo esse período que viveu na infância como um “momento traumático”. Pamela ficou conhecida após chamar atenção em um jogo da BC Lions Canadian Football League em 1989. Na ocasião, ela foi convidada para se tornar modelo e pouco depois ela se mudou para Los Angeles, indo parar na mansão da Playboy. No início dos anos 1990, ela se tornou uma estrela global ao interpretar CJ Parker na série “S.O.S. Malibu”. A atriz também viveu um polêmico e visado relacionamento com o músico Tommy Lee.