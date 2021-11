Série sobre sex tape de Pamela Anderson e Tommy Lee ganha trailer; assista

Caracterização dos atores Lily James e Sebastian Stan, que protagonizam a produção, chama atenção

Divulgação/Hulu/18.11.2021 Lily James interpreta Pamela Anderson em série sobre vídeo íntimo da atriz vazado



O primeiro trailer da série “Pam & Tommy”, que vai aborda o escândalo em torno do vazamento da sex tape da atriz Pamela Anderson e do baterista do Mötley Crue Tommy Lee, foi divulgado e assertiva caracterização dos protagonistas chamou atenção. Lily James, de “Cinderela”, interpreta Pamela, e Sebastian Stan, conhecido por viver o Soldado Invernal em “Capitão América”, é Tommy. O trailer também apresenta mostra o ator Seth Rogen, de “Vizinhos”, como Rand Gauthier, o homem que roubou e distribuiu a fita em que o casal aparecer tendo relação sexual.

O relacionamento dos artistas deu o que falar na década de 90, isso porque eles se casaram uma semana depois de se conhecerem, em 1995, e o vídeo íntimo do casal, que foi gravado na lua de mel, foi roubado e divulgado na internet – algo extremamente novo para a época. No elenco da série também estão os atores: Taylor Schilling, Nick Offerman, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese e Mozhan Marnò. “Pam & Tommy”, que contará com episódios, estreia na plataforma de streaming Hulu no dia 2 de fevereiro de 2022. Aqui no Brasil, a produção deve entrar no catálogo da Star+.