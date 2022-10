Paola Carosella vota pela primeira vez no Brasil: ‘Chorei a cada confirma’

Ex-jurada do ‘MasterChef Brasil’ mostrou seu comprovante de votação e relatou sua emoção diante da urna

Reprodução/Instagram/paolacarosella Paola Carosella ficou emocionada ao votar pela primeira vez no Brasil



A chef de cozinha e empresária Paola Carosella votou pela primeira vez no Brasil e celebrou o momento nas redes sociais. “A força de um voto é muita emoção”, escreveu a ex-jurada do “MasterChef Brasil” na legenda de uma foto na qual aparece segurando o seu comprovante de votação. Paola contou que não conteve as lágrimas quando ficou diante da urna: “Chorei a cada confirma”. A empresária nasceu na Argentina e é de uma família de imigrantes italianos. Ela se mudou para o Brasil em 2001 para abrir e dirigir um restaurante em São Paulo junto com outros dois chefs. Um seguidor perguntou por que ela tinha votado se não nasceu no Brasil, a chef de cozinha então explicou: “Sou naturalizada brasileira e voto aqui”. Alguns seguidores se incomodaram com o fato de Paolla participar das eleições e fizeram comentários do tipo: “Argentina é logo ali”. A ex-integrante do “MasterChef” rebateu: “Que raiva vocês têm, né? Mas vão ter que me aguentar! Voto aqui, meu amor, e ninguém me silencia”. O primeiro turno das eleições 2022 acontece neste domingo, 2, e os eleitores precisam votar em cinco candidatos: presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Famosos como Ludmilla, Luísa Sonza, Sabrina Sato, Luciano Huck, Chay Suede já compareceram às urnas.