Ausentes nas eleições, participantes de ‘A Fazenda 14’ terão 60 dias para regularizar situação

Peões podem pagar multa por ausência no primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo, 2

Reprodução/Record Participantes de 'A Fazenda 14' não irão votar no primeiro turno das eleições



Confinados no reality show da Record TV, os participantes de “A Fazenda 14” não conseguirão votar neste domingo, 2. Neste primeiro turno, os brasileiros escolhem cinco candidatos: presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores que não comparecerem às urnas possuem até 60 dias após o dia da eleição para justificar o voto. Isso pode ser feito pelo aplicativo e-Título (disponível nas plataformas Android e iOS), pelo sistema Justifica disponível nos portais da Justiça Eleitoral ou pelo formulário “Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição)”, que está disponível em PDF e, após preenchido, deverá ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou enviado pelo correio à zona eleitoral responsável pelo título. Nas três opções, é necessário anexar uma documentação que comprove o motivo da ausência e esse requerimento será analisado pela autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Se a justificativa for aceita, a informação é registrada no histórico do título eleitoral. Do contrário, o eleitor precisa pagar uma multa. Nas eleições de 2022, os prazos para registrar a justificativa são: até 1 de dezembro de 2022 para ausência no primeiro turno e até 9 de janeiro de 2023 para ausência no segundo turno, se houver. Como a final de “A Fazenda 14” deve acontecer na segunda quinzena de dezembro, terá candidato que perderá o prazo para justificar a ausência no primeiro turno. A Jovem Pan entrou em contato com Record para saber se os participantes receberam alguma orientação sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno.