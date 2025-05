Paolla Oliveira adota 11 gatos e 7 cachorros: ‘Quem mais ganhou fui eu’

A atriz publicou uma série de fotos e vídeos no Instagram, onde aparece brincando, abraçando e distribuindo carinho aos pets

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Os gatos, todos ainda filhotes, e os cachorros agora fazem parte da rotina da atriz



Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores nessa segunda-feira (26) ao revelar que adotou 11 gatos e 7 cachorros. A atriz publicou uma série de fotos e vídeos no Instagram, onde aparece brincando, abraçando e distribuindo carinho aos pets. “Sim, eu adotei 11 gatos e 7 cachorros. Eles foram chegando, ocupando espaço, fazendo bagunça… e ficando. Precisavam de cuidado, abrigo e afeto, mas no fim quem mais ganhou fui eu”, escreveu na legenda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Os gatos, todos ainda filhotes, e os cachorros agora fazem parte da rotina da atriz, que apareceu nas imagens distribuindo carinho e se divertindo ao lado dos pets. Nos comentários, não faltaram elogios à atitude de Paolla: “É de pessoas assim que o mundo precisa”, escreveu uma seguidora. “Que gesto lindo”, comentou outro perfil.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Declaradamente mãe de pet, Paolla não tem planos de ter filhos biológicos. A atriz já revelou que congelou óvulos como forma de garantir o poder de escolha no futuro, caso mude de ideia em algum momento. Atualmente, ela vive um relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, que é pai de Davi, fruto de seu casamento anterior com Milena Rocha.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos