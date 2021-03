Paolla Oliveira desabafa após incêndio em sua casa: ‘Vamos em frente’

A atriz contou ter sido informada do incêndio por vizinhos, que ajudaram o Corpo de Bombeiros a combater as chamas

Reprodução/Instagram A atriz foi às redes sociais para desabafar



A atriz Paolla Oliveira foi às redes sociais para desabafar após um incêndio atingir e destruir parte de sua casa no Rio de Janeiro. Em publicação feita no Instagram neste domingo, 14, a atriz agradeceu o carinho dos fãs pelas mensagens de apoio. “Um bom domingo pra vocês, obrigada pelo carinho e vamos em frente”, disse Paolla. Nos comentários, personalidades como o apresentador Otaviano Costa e o namorado da atriz, o ator Douglas Maluf, mostraram apoio à ela. A atriz contou ter sido informada do incêndio por vizinhos, que ajudaram o Corpo de Bombeiros a combater as chamas. Segundo Paolla, seus animais de estimação e sua tia conseguiram deixar o local e não se feriram durante o incêndio. Veja os estragos causados pelas chamas: