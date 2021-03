‘Avatar’ volta a cinemas da China, supera ‘Vingadores Ultimato’ e volta a ser maior bilheteria da história

No momento, ‘Avatar’ conta com US$ 2.798 bilhões (R$ 15,54 bilhões) enquanto que o longa da Marvel tem US$ 2,797 bilhões (RS$ 15,53 bilhões); expectativa é de que filme de James Cameron aumente sua marca

Divulgação Filme recuperou o posto perdido para o filme da Marvel em 2019



Doze anos depois de sua estreia, o filme ‘Avatar‘, do diretor James Cameron, voltou aos cinemas da China, arrecadando US$ 8,9 milhões (R$49,4 milhões) em seu primeiro final de semana. A informação foi divulgada pelo jornal Deadline. Com isso, o longa superou a vantagem de ‘Vingadores Ultimato‘ de US$ 7,8 milhões (R$43,3 milhões) e retomou o posto de maior bilheteria da história do cinema. No momento, ‘Avatar’ conta com US$ 2.798 bilhões (R$ 15,54 bilhões) enquanto que o longa da Marvel tem US$ 2,797 bilhões (RS$ 15,53 bilhões). A expectativa é de que a marca do filme de Cameron continue crescendo nos próximos dias, já que o longa deve ficar em cartaz por algum tempo. No Twitter, a Marvel parabenizou o filme pela conquista: “Parabéns a James Cameron, Jon Landau e à toda a nação Na’vi por recuperar a coroa da bilheteria. Amamos vocês 3 mil”, disse o estúdio, fazendo referência a uma das principais falas de seu longa.

Congratulations to @JimCameron ,@JonLandau , and ALL of Na'vi Nation for reclaiming the box office crown! We love you 3000. @OfficialAvatar pic.twitter.com/WlMWRcL15y — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 13, 2021

O terceiro colocado da lista de maiores bilheterias é ‘Titanic‘, também dirigido por James Cameron, com US$ 2.471.751.922 de arrecadação. Em seguida, vêm ‘Star Wars: The Force Awakens‘, de 2015, com US$ 2.068.223.624, e ‘Vingadores Guerra Infinita’, com US$ 2.048.359.754. Completam o top 10 ‘Jurassic World‘ (US$ 1.671.713.208), ‘Rei Leão‘ (US$ 1.656.943.394), ‘Vingadores’ (US$ 1.518.812.988), ‘Velozes e Furiosos 7‘ (US$ 1.516.045.911) e ‘Frozen 2‘ (US$ 1.450.026.933). Entre 2009 e 2019, ‘Avatar’ foi o primeiro colocado do ranking, sendo ultrapassado apenas após o lançamento especial de ‘Vingadores Ultimato’ em 2019, que contou com cenas inéditas do longa da Marvel.