Paolla Oliveira explica por que decidiu congelar os óvulos

Atriz, que está namorando com Diogo Nogueira, falou que atitude deu uma sensação de liberdade

Reprodução/Instagram/paollaoliveirareal/30.09.2021 Paolla Oliveira disse que congelar os óvulos deu a ela uma sensação de liberdade



A atriz Paolla Oliveira contou por que decidiu congelar seus óvulos. A artista, de 39 anos, falou que no momento não pretende ser mãe, mas sabe que essa vontade pode mudar futuramente. “Eu não querer ter filhos agora é o que me fez congelar os óvulos porque assim eu tenho a possibilidade de ter [um filho]. Foi uma opção, pois sei que daqui a pouco as coisas podem mudar para mim”, comentou Paolla ao canal do YouTube “Seja Seu”. A atriz falou ainda que congelar os óvulos não significa que ela de fato será mãe um dia e que tomar essa atitude “veio como uma liberdade”, pois as mulheres sempre são muito pressionadas a seguir pelo caminho da maternidade. “Meu desejo é que mais mulheres pudessem ter a oportunidade de ter isso como opção”, afirmou.

Paolla também sente que quebrou padrões na sua família pelo fato de não ter casado e nem engravidado. “Sempre existiu uma pressão [da sociedade] do casa, família e propriedade. Tem um andamento de vida que você tem que seguir. Eu, mesmo sem saber, quebrei [essa tradição], porque vim de uma família onde isso era bem-vindo, o casar com um buquê de flor de laranjeira, ter filho e tudo mais.” Paolla tem investido na carreira e seu coração está ocupado. Em julho deste ano, ela assumiu namoro com o cantor Diogo Nogueira e o casal tem feito sucesso nas redes sociais. O sambista já compôs uma música para a atriz e, recentemente, fez uma declaração a Paolla no “Encontro”, da Globo: “Ela é uma mulher muito forte, guerreira, que gosta de juntar as pessoas, a família. Ela é muito simples e verdadeira. Só tenho que agradecer ao papai do céu. Estou completamente entregue”.