Tiago Leifert deixa Paolla Oliveira sem graça ao especular sobre seu novo affair

‘Estou chocada’, declarou a artista após o comentário do apresentado que se definiu como fofoqueiro

Reprodução/Globo/19.07.2021 Paolla Oliveira foi surpreendida no 'Super Dança dos Famosos' por Tiago Leifert



O apresentador Tiago Leifert surpreendeu a atriz Paolla Oliveira ao fazer especulações sobre sua vida pessoal na “Super Dança dos Famosos” do último domingo, 18. Após a atriz dançar paso doble com Leandro Azevedo e ser tirar o fôlego do público e dos jurados, o atual substituto de Faustão provocou: “Nossa, Paolla, você está feliz, alegre, está com uma luz diferente”. A atriz desconversou: “A falta de ar faz isso”. Tiago continuou com a provocação: “Está até sem ar”. Paolla concordou que estava sem fôlego e acrescentou: “Olha ele, estou chocada com você, Titi”. O apresentador então confessou: “Eu sou fofoqueiro”.

Em tom de brincadeira, a competidora ameaçou expor o artista: “Dependendo do que você falar, eu vou comentar sobre a sua dança”. Tiago respondeu: “Eu sou trágico, estou poupando o público do Brasil. Eu fico aqui no meu cantinho [apresentando e] fazendo minhas fofocas”. Na semana passada, começou a ser especulado nas redes sociais se Paolla estaria vivendo um affair com o cantor Diogo Nogueira, isso porque foi publicado pelo jornal Extra que a irmã do sambista, Clarisse Nogueira, teria apresentado Diogo a atriz. Paolla e Clarisse são amigas. O relacionamento de dois anos que Diogo viveu com a advogada Jéssica Vianna chegou ao fim em fevereiro desde ano e, em abril, Paolla terminou o namoro com o coach Douglas Maluf.