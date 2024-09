Paolla Oliveira passa por ‘perrengue chique’ em Paris antes da Semana de Moda

Atriz perdeu o passaporte e teve de enfrentar fila de cinco horas na imigração do Aeroporto Charles de Gaulle

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal A atriz está em Paris para participar da Semana de Moda



Neste domingo (22), Diogo Nogueira e Paolla Oliveira passaram por um episódio complicado. Enquanto Diogo se apresentava no Rock in Rio, Paolla, que havia acabado de chegar a Paris, enfrentou um grande transtorno ao perder seu passaporte. A atriz ficou detida no aeroporto por um período de cinco horas, o que gerou bastante ansiedade. Em suas redes sociais, Paolla compartilhou detalhes sobre a situação, e depois até brincou com a situação em um post publicado em seu feed, chamando o ocorrido de “perrengue chique”. A experiência foi estressante, mas ela conseguiu resolver o problema e seguir em frente com seus planos na cidade europeia.

A atriz está em Paris para participar da Semana de Moda, um evento que promete atrair atenção de muitos fashionistas. Paolla foi convidada pelo renomado estilista Jean-Paul Gaultier para prestigiar o evento, que se inicia nesta segunda-feira, 23 de setembro, e se estenderá até o dia 1º de outubro.

