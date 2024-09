Mariah Carey faz show focado na voz e encanta fãs no Rock In Rio com sequência de hits

Apesar das poucas interações com o público brasileiro, cantora arriscou a dizer um ‘boa noite’ e alguns ‘te amo’ em português

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora não precisou fazer grandes movimentos ou arriscar passos de dança no palco para entregar um show digno aos fãs



Mariah Carey fez seu show no Rock In Rio 2024 na noite do domingo (22). A cantora não precisou fazer grandes movimentos ou arriscar passos de dança no palco para entregar um show digno aos fãs. Após alguns minutos de atraso, o show teve início. Mariah apareceu usando um vestido remetendo às cores da bandeira do Brasil. Começou com Obsessed, um de seus hits, e fez a plateia delirar com seus agudos que já lhe renderam espaço no Guinness, o livro dos recordes, especialmente a partir de Emotions e Dreamlover. Após Hero, fez um intervalo que deu lugar a um show de dança por bailarinos. Voltou usando um look rosa.

Houve tempo ainda para outros hits que fizeram sucesso nas rádios brasileiras neste século, como I Know What You Want, Shake It Off, We Belong Together e I Want To Know What Love Is, que encerrou a apresentação. Apesar das poucas interações com o público brasileiro, Mariah Carey arriscou a dizer um “boa noite” e alguns “te amo” em português. Também conciliou a potência de sua voz com os backing vocals e efeitos sonoros. No fim das contas, um espetáculo marcante e potencialmente inesquecível aos fãs, já que a maioria deles nunca havia ido a um de seus shows no Brasil.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte