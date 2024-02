A atriz Paolla Oliveira usou suas redes sociais neste sábado, 17, para compartilhar um vídeo sobre sua jornada como rainha de bateria da Grande Rio neste carnaval. No vídeo, parte de sua mini web série intitulada “Carna Paolla”, ela faz um balanço de sua participação, destacando os elogios recebidos pelo figurino de onça e sua performance diante dos jurados. Apesar do sucesso atual, Paolla também aborda as críticas enfrentadas no início de sua trajetória como rainha de bateria. Muitas dessas críticas, segundo ela, foram associadas ao seu trabalho como atriz, sugerindo um preconceito contra mulheres que se dedicam a esse papel.

No vídeo, enquanto se prepara para entrar na avenida ao som de uma versão instrumental de “Preciso me Encontrar”, de Cartola, Paolla reflete sobre as batalhas enfrentadas sem que ninguém soubesse. “Toda vez que eu estou aqui, eu penso que se tivesse acreditado que não era para eu estar aqui hoje, que não era lugar de mulher séria, que atrapalhava meu trabalho… Se eu não estivesse aqui para viver [isso]…”, diz emocionada, percorrendo a Sapucaí. Após o desfile, já rouca, Paolla exclama: “Dessa vez, eu virei bicho!”, em referência à sua fantasia de onça, tema da Grande Rio deste ano, cujo enredo girou em torno do mito da onça-pintada. A atriz encerra o ciclo do Carnaval 2024 entrando novamente na Sapucaí, desta vez no pódio do Desfile das Campeãs. E já projeta seu retorno em 2025, desfilando novamente pela escola.

*Com informações do Estadão Conteúdo