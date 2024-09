Paolla Oliveira se recusa dar entrevista a Yasmin Brunet durante Rock in Rio

Além da atriz, a influenciadora Jade Picon também teria evitado falar com a modelo e ex-mulher de Gabriel Medina

Paolla Oliveira teria recusado dar entrevista a Yasmin Brunet durante o Rock in Rio na noite do último domingo (15). A atriz, que estava na companhia do namorado, Diogo Nogueira, optou por evitar a ex-participante do BBB, que estava fazendo sua estreia como repórter para o Gshow. Paolla explicou que não se sentia pronta para as “dancinhas” que Yasmin poderia solicitar, segundo o jornalismo Lucas Pasin, do UOL.

Inicialmente, Paolla havia concordado em participar da entrevista, depois de um produtor insistir muito, mas não foi o que aconteceu. Jade Picon também teria dado uma desculpa e alegado que “precisava tomar uma água”, mas uma amiga informou que ela não faria mais a gravação em vídeo.

